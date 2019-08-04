Спортивный директор "Зенита" оценил дебют Малкома

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал, что думает о дебютном матче экс-форварда "Барселоны" Малкоме, который вышел на 72-й минуте в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1). Об этом сообщает "Спорт день за днем".

"Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались "качели". Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень", - сказал Рибалту.

Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.

Ранее Малком высказался о своем дебютном матче в составе "Зенита".

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