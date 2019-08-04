Спортивный директор "Зенита" оценил дебют Малкома
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал, что думает о дебютном матче экс-форварда "Барселоны" Малкоме, который вышел на 72-й минуте в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1). Об этом сообщает "Спорт день за днем".
"Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались "качели". Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень", - сказал Рибалту.
Напомним, 22-летний Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года. Его зарплата составит 6,5 миллионов евро в год.
Ранее Малком высказался о своем дебютном матче в составе "Зенита".
А еще: Дзюба высказался о переходе Малкома в "Зенит"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
-
Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
-
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год
-
Гаттузо может возглавить "Нант"
Лента новостей
-
Тренерские штабы "Тамбова" и "Арсенала" определились с составами на матч 4-го тура РПЛ
-
РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
Хамес Родригес может стать игроком "Марселя"
-
"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым
-
1
Манджукич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
-
"Интер" занял жёсткую позицию в отношении Икарди
-
"Локомотив" хочет купить Николая Комличенко
-
Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
-
Спортивный директор "Зенита" оценил дебют Малкома
-
1
Аршавин рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок Англии
-
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год
-
1
Канделаки: "Не понимаю, что за урок преподает болельщикам резиновая дубинка"
-
Перишич может перейти в "Монако"
-
1
Гаттузо может возглавить "Нант"
-
Симеоне рассказал о переходе Гризманна в "Барселону"
-
1
Эвра: "Погба по-настоящему любимым чувствовал себя только в "Ювентусе"
-
Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"
-
Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|4
|8
|3
|Урал
|4
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Краснодар
|3
|6
|7
|ЦСКА Москва
|3
|6
|8
|Динамо Москва
|4
|5
|9
|Спартак Москва
|4
|5
|10
|Арсенал Тула
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0