Спортивный директор "Зенита": "Очень не хотим продавать Дриусси"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта сказал, что клуб не хочет продавать форварда Себастьяна Дриусси. Об этом сообщается на "Матч Премьер".

Ранее футболист говорил, что с возвращением Александра Кокорина и Малкома ему будет сложно попадать в стартовый состав.

"Себа - еще один молодой и интересный игрок, которым всегда интересуются прочие команды, но мы очень не хотим продавать его, как и любого другого нашего футболиста, потому что у нас в планах провести отличные кампании в российском чемпионате и Лиге чемпионов", - сказал Рибалта.

23-летний аргентинец перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейт". За это время он участвовал в 103 матчах за сине-бело-голубых, отметившись 20 голами и 18 ассистами.

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