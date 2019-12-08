Спортивный директор "Зенита": "Очень не хотим продавать Дриусси"
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта сказал, что клуб не хочет продавать форварда Себастьяна Дриусси. Об этом сообщается на "Матч Премьер".
Ранее футболист говорил, что с возвращением Александра Кокорина и Малкома ему будет сложно попадать в стартовый состав.
"Себа - еще один молодой и интересный игрок, которым всегда интересуются прочие команды, но мы очень не хотим продавать его, как и любого другого нашего футболиста, потому что у нас в планах провести отличные кампании в российском чемпионате и Лиге чемпионов", - сказал Рибалта.
23-летний аргентинец перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Ривер Плейт". За это время он участвовал в 103 матчах за сине-бело-голубых, отметившись 20 голами и 18 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|ЦСКА Москва
|19
|34
|4
|Локомотив Москва
|19
|34
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Динамо Москва
|19
|24
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|18
|19
|13
|Оренбург
|18
|19
|14
|Крылья Советов
|18
|18
|15
|Рубин
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14