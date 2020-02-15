Спортивный директор "Зенита" рассказал о переходе Малкома

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о деталях перехода хавбека Малкома. Об этом сообщает Sport24.

"Я хорошо знаком с агентом Малкома. Мы общались долгое время. Он сообщил мне, что есть возможность трансфера Малкома.

Я тогда не поверил, что это возможно, так как у него были и другие предложения. Но он заверил меня, что все возможно. Тогда я начал работать в этом направлении.

Рассказал Александру Медведеву, что у нас есть шанс заполучить такого игрока. И он ответил: "Так давай сделаем это!" Потом кандидатуру игрока одобрил совет директоров клуба", - сказал Рибалта.

Напомним, 22-летний бразилец перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

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