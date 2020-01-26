Спортивный психолог: "Я понимаю боль Кокорина и его трудности"

Спортивный психолог Вадим Гущин высказался о ситуации форварда "Зенита" Александра Кокорина, который недавно перешел в "Сочи" на правах аренды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я понимаю боль Кокорина и его трудности, но даже Черчесов говорит, что ему там будет лучше. Да, нет такого пиара, такого числа фанатов. Но и нет такой конкуренции и ответственности.

Кокорин убежден, что он особенный, убежден в том, что к нему должны относиться иначе. Имеет ли он на это право? Я его игроком равным Стрельцову и близко не считаю. В советское время он во многие клубы не прошел бы в основной состав. Именно по уровню мастерства", - сказал Гущин.

Напомним, главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявлял, что Кокорин не был рад своему переходу в сочинский клуб. Футболист будет играть в "Сочи" до конца нынешнего сезона.

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