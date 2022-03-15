Спортивный суд оставил в силе решение УЕФА по российским клубам
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках, сообщается на официальном сайте организации.
Российский футбольный союз пытался добиться приостановки санкций, но получил отказ. Напомним, что в результате решения УЕФА "Спартак" был исключен из Лиги Европы и не смог сыграть с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала.
Решение CAS об отстранении сборной России от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА будет принято в ближайшие дни.
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