Спортивный суд оставил в силе решение УЕФА по российским клубам



Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении российских клубов от участия в еврокубках, сообщается на официальном сайте организации.

Российский футбольный союз пытался добиться приостановки санкций, но получил отказ. Напомним, что в результате решения УЕФА "Спартак" был исключен из Лиги Европы и не смог сыграть с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала.

Решение CAS об отстранении сборной России от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА будет принято в ближайшие дни.

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