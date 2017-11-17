Спортивный суд отказался регистрировать переход Адриена Силвы в "Лестер"

Теги лестер ситиадриен силва

Спортивный суд отказался регистрировать переход Адриена Силвы в "Лестер"

"Лестеру" не удалось добиться регистрации трансфера полузащитника Адриена Силвы.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал английскому клубу в официальном оформлении этого трансфера.

Напомним, что 28-летний Силва перешел в "Лестер" из "Спортинга", но трансферный лист пришел в ФИФА через 14 секунд после закрытия трансферного окна.

Таким образом хавбек сможет сыграть за "лис" не раньше января.

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