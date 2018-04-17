Спортивный суд вынес решение насчет запрета для "Манчестер Сити" на трансферы

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Спортивный суд вынес решение насчет запрета для "Манчестер Сити" на трансферы

"Манчестер Сити" удалось избежать трансферного запрета, сообщает The Guardian.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что английский клуб законно заполучил в 2016 году футболиста аргентинского "Велес Сарсфилд" Бенхамина Гарре.

В итоге "горожане" смогут покупать новых футболистов этим летом.

В этом сезоне 17-летний Гарре провел 22 матча за юношеский состав "горожан", забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с трансферным бюджетом на лето. | http://soccernews.ru

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