Спортивный врач предполагает, что Карвахаль пропустит ЧМ-2018

Известный спортивный врач Александр Ярдошвили прокомментировал травмы Дани Карвахаля и Мохамеда Салаха.

"По Салаху тяжело сделать вывод. Не до конца понятно. А вот Карвахаль, считаю, повредил заднюю поверхность бедра. Рвется мышца на скорости… Раз он плачет, значит, похоже, мундиаль пройдет мимо него. Мне кажется, у Салаха мышечное повреждение. Не думаю, что там какой-то перелом. Судя по тому, как он уходил с поля, у него, похоже, мышечная травма. Успеет ли восстановиться к Чемпионату Мира? Не берусь судить. Вот испанец вряд ли поправится к турниру" - приводят слова врача российские СМИ.

Читайте также: Черный день Кариуса: "Реал" побеждает "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru