Спортивный юрист считает, что ЧМ-2018 теоретически могли бы перенести из России в другую страну



Спортивный юрист Виталий Федореев заявил, что Чемпионат Мира-2018, возможно, пройдет не в России из-за Всемирного антидопингового агентства.

"Если рассуждать с чисто юридической точки зрения, то раз в кодексе ВАДА будет написано, что с 1 апреля запрещается применять заявки, то речь только о том, что еще не получено. Сможет ли ВАДА внести поправку в кодекс?

Теоретически - да. Но это повлечет огромное количество недовольства и жалоб, в том числе и на ВАДА. На организацию соревнований уже потрачено много денег, и это существенно. Я далек от мысли, что ВАДА хотя бы из практических соображений пойдет на такое. Хотя теоретическая вероятность действительно есть", – приводят слова Федореева российские СМИ.

Напомним, что Чемпионат Мира-2018 должен пройти с 14 июня по 15 июля.

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