"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров

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"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров

Вчера, 26 марта, руководители "Локомотива" провели встречу, на которой обсудили возможный трансфер нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, "железнодорожники" хотят предварительно договориться с "Зенитом" и футболистом, чтобы ни с кем не создавать конфликт.

Отмечается, что петербургский клуб вряд ли захочет продлевать контракт с 29-летним игроком.

Ранее сообщалось, что Кокорин уже договорился с "Локомотивом" о трехлетнем контракте.

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