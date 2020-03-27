"Спорт-Экспресс": "Локомотив" рассмотрел кандидатуру Кокорина на совете директоров
Вчера, 26 марта, руководители "Локомотива" провели встречу, на которой обсудили возможный трансфер нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, "железнодорожники" хотят предварительно договориться с "Зенитом" и футболистом, чтобы ни с кем не создавать конфликт.
Отмечается, что петербургский клуб вряд ли захочет продлевать контракт с 29-летним игроком.
Ранее сообщалось, что Кокорин уже договорился с "Локомотивом" о трехлетнем контракте.
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