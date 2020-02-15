Sportwetten24: Тедеско - главный кандидат на пост главного тренера "Герты"

"Герта" планирует пригласить главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско возглавить клуб. Об этом сообщает Sportwetten24.

По данным источника, 34-летний немецкий специалист является главным претендентом на пост главного тренера команды.

Недавно сообщалось, что немецкий клуб покинул Юрген Клинсманн спустя 2,5 месяца работы. Ранее основным кандидатом на пост главного тренера был Нико Ковач, однако он отклонил предложение.

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года, заключив контракт до лета 2021 года. После 19 туров РПЛ московский клуб занимает 10 место в турнирной таблице.

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