Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ
"Нант" – ПСЖ
Стадион: "Божуар-Луи Фонтено" (Нант, Франция)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Тони Шапрон (Флерс)
Лига 1 вышла из отпуска и красивым завершением дебютного тура второй половины сезона станет центральная игра 20-го игрового дня между "Нантом" и ПСЖ. В матче первого круга, который проходил почти два месяца назад, парижане добились уверенного успеха на своем поле. Дубль Кавани, а также голы Пасторе и Ди Марии позволили столичному гранду отпраздновать в том поединке победу со счетом 4:1. Единственный мяч у "канареек" провел Накулма.
"Нант" откровенно удивляет в текущем сезоне. Клаудио Раньери сумел сколотить хороший коллектив, стремящийся пробиться в призеры. Конечно, повторить успех "Лестера" итальянскому наставнику будет сложно, но вот добраться до зоны еврокубков вполне реально. Тем более, что личные встречи с основными конкурентами у "канареек" еще впереди.
Если взять последние 5 встреч "Нанта" во всех турнирах, то в них команда одержала 3 победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. "Канарейки" играют по привычной Раньери схеме – обороняясь и стараясь поймать соперника на контратаке. Пока что это дает результат, команда идет в турнирной таблице пятой и от четвертого места "Нант" отделяет всего пять пунктов. Но не все гладко в составе. К примеру, нужно усиливать линию атаки, ведь забить в 19 играх 18 мячей – крайне слабый результат.
Столичный клуб после первого круга чемпионата уверенно лидирует, набрав 50 очков. ПСЖ на девять очков опережает двух ближайших преследователей – "Монако" и "Лион". В прошлом туре подопечные Унаи Эмери обыграли на своем поле "Кан" со счетом 3:1. Это была третья подряд победа парижан. Причем каждый раз они забивали минимум три гола, но в четвертый раз кряду не смогли сыграть на ноль.
Напомним, что ПСЖ проиграл всего 1 из 22 последних матчей в чемпионате Франции, одержав 18 побед и трижды сыграв вничью. Это было поражение от "Страсбура" на выезде в начале декабря со счетом 1:2. Кстати, за десять последних поединков на чужом поле в национальном первенстве ПСЖ одержал семь побед, проиграв лишь раз – все тому же "Страсбуру". В половине встреч он забивал больше двух голов.
Интересно, что парижане не проигрывают "канарейкам" с октября 2004 года (19 матчей). Стоит отметить, что семь последних побед ПСЖ над "Нантом" были с разницей более, чем в один гол, включая три разгрома.
Интересные факты противостояния "Нанта" и ПСЖ:
Победная серия ПСЖ в играх с "Нантом" составляет 14 игр
Последний раз "канарейки" обыгрывали парижан еще 16 октября 2004 года (1:0)
У ПСЖ продолжается 6-матчевая победная серия с разницей мячей 22:6
В трех крайних встречах "Нант" добыл "сухие" победы
Ориентировочные составы на игру:
"Нант": Тэтэрушану – Дюбуа, Карлос, Паллуа, Лима, Туре, Качаниклич, Ронжье, Томассон, Бамму, Сала.
ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Ло Чельсо, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.
Прогноз на матч "Нант" – ПСЖ:
В предстоящем поединке оборона хозяев поля вряд ли выстоит перед натиском лидера чемпионата. ПСЖ способен забить 2-3 гола не напрягаясь, а если нужно – то и больше. "Нант" и сам способен огорчить лидера первенства, вот только хватит ли "канарейкам" сил свести встречу хотя бы к ничьей?
Букмекеры отдают гостям огромное преимущество. На успех ПСЖ коэффициент равен 1.30 баллам, в то время как победа "Нанта" оценивается в среднем лишь в 11.00 баллов. На ничью коэффициент равен 5,40 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Говорит и показывает "Энфилд": "Ливерпуль" попробует нанести первое поражение "Манчестер Сити"
опрос
главное
Лента новостей
-
"Реал" не будет делать приобретений в январе
-
В прессу просочилась информация о финансовой стороне нового контракта Зидана с "Реалом"
-
"Ювентус" нацелился на двух звезд из АПЛ
-
Пол Мерсон: "Мхитарян - один из лучших игроков в АПЛ"
-
Игонин: "В России Манчини просто зарабатывает деньги"
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за потенциальную замену для Санчеса
-
Неймар хочет переманить в ПСЖ по одному игроку из "Реала" и "Барселоны"
-
Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для Дзюбы
-
Лучшие твиты на судейский скандал во Франции
-
Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом"
-
"Гуанчжоу Эвергранд" может заплатить за Наингголана почти 100 миллионов евро
-
Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Гамула: "Пока не пройдет Чемпионат Мира, на темнокожих лучше говорить, что они - белые"
-
Перес выразил поддержку Зидану
-
"Арсенал" назвал условие перехода Санчеса в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" готов отказаться от притязаний на Лемара
-
Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно
-
Капитан "Реала Сосьедад" Хаби Прието посетил Эль Класико, чтобы посмотреть за игрой Месси
-
Летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала"
-
Федун прокомментировал скандальный твит Джикии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|53
|2
|Монако
|20
|42
|3
|Лион
|20
|42
|4
|Марсель
|20
|41
|5
|Нант
|20
|33
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|Дижон
|20
|25
|10
|Ренн
|20
|25
|11
|Страсбур
|20
|24
|12
|ФК Кан
|20
|24
|13
|Бордо
|20
|23
|14
|Сент-Этьен
|20
|23
|15
|Лилль
|20
|22
|16
|Амьен
|20
|21
|17
|Труа
|20
|21
|18
|Анжер
|20
|19
|19
|Тулуза
|20
|19
|20
|Метц
|20
|12