Способен ли Раньери на сенсацию? "Нант" на старте второго круга принимает ПСЖ

"Нант" – ПСЖ

Стадион: "Божуар-Луи Фонтено" (Нант, Франция)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Тони Шапрон (Флерс)

Лига 1 вышла из отпуска и красивым завершением дебютного тура второй половины сезона станет центральная игра 20-го игрового дня между "Нантом" и ПСЖ. В матче первого круга, который проходил почти два месяца назад, парижане добились уверенного успеха на своем поле. Дубль Кавани, а также голы Пасторе и Ди Марии позволили столичному гранду отпраздновать в том поединке победу со счетом 4:1. Единственный мяч у "канареек" провел Накулма.

"Нант" откровенно удивляет в текущем сезоне. Клаудио Раньери сумел сколотить хороший коллектив, стремящийся пробиться в призеры. Конечно, повторить успех "Лестера" итальянскому наставнику будет сложно, но вот добраться до зоны еврокубков вполне реально. Тем более, что личные встречи с основными конкурентами у "канареек" еще впереди.

Если взять последние 5 встреч "Нанта" во всех турнирах, то в них команда одержала 3 победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. "Канарейки" играют по привычной Раньери схеме – обороняясь и стараясь поймать соперника на контратаке. Пока что это дает результат, команда идет в турнирной таблице пятой и от четвертого места "Нант" отделяет всего пять пунктов. Но не все гладко в составе. К примеру, нужно усиливать линию атаки, ведь забить в 19 играх 18 мячей – крайне слабый результат.

Столичный клуб после первого круга чемпионата уверенно лидирует, набрав 50 очков. ПСЖ на девять очков опережает двух ближайших преследователей – "Монако" и "Лион". В прошлом туре подопечные Унаи Эмери обыграли на своем поле "Кан" со счетом 3:1. Это была третья подряд победа парижан. Причем каждый раз они забивали минимум три гола, но в четвертый раз кряду не смогли сыграть на ноль.

Напомним, что ПСЖ проиграл всего 1 из 22 последних матчей в чемпионате Франции, одержав 18 побед и трижды сыграв вничью. Это было поражение от "Страсбура" на выезде в начале декабря со счетом 1:2. Кстати, за десять последних поединков на чужом поле в национальном первенстве ПСЖ одержал семь побед, проиграв лишь раз – все тому же "Страсбуру". В половине встреч он забивал больше двух голов.

Интересно, что парижане не проигрывают "канарейкам" с октября 2004 года (19 матчей). Стоит отметить, что семь последних побед ПСЖ над "Нантом" были с разницей более, чем в один гол, включая три разгрома.

Интересные факты противостояния "Нанта" и ПСЖ:

Победная серия ПСЖ в играх с "Нантом" составляет 14 игр

Последний раз "канарейки" обыгрывали парижан еще 16 октября 2004 года (1:0)

У ПСЖ продолжается 6-матчевая победная серия с разницей мячей 22:6

В трех крайних встречах "Нант" добыл "сухие" победы

Ориентировочные составы на игру:

"Нант": Тэтэрушану – Дюбуа, Карлос, Паллуа, Лима, Туре, Качаниклич, Ронжье, Томассон, Бамму, Сала.

ПСЖ: Ареоля – Алвес, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Ло Чельсо, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.

Прогноз на матч "Нант" – ПСЖ:

В предстоящем поединке оборона хозяев поля вряд ли выстоит перед натиском лидера чемпионата. ПСЖ способен забить 2-3 гола не напрягаясь, а если нужно – то и больше. "Нант" и сам способен огорчить лидера первенства, вот только хватит ли "канарейкам" сил свести встречу хотя бы к ничьей?

Букмекеры отдают гостям огромное преимущество. На успех ПСЖ коэффициент равен 1.30 баллам, в то время как победа "Нанта" оценивается в среднем лишь в 11.00 баллов. На ничью коэффициент равен 5,40 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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