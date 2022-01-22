Spotify может стать титульным спонсором "Барселоны"

"Барселона" изучает возможность начала сотрудничества с музыкальным стриминговым сервисом Spotify.

По информации Mundo Deportivo, обе стороны потенциальной сделки преследуют свои интересы.

"Сине-гранатовые" хотят получить нового экономически сильного партнёра. Шведская компания, в свою очередь, впечатлена огромным количеством болельщиков "Барсы" по всему миру.

Spotify может стать титульным спонсором каталонского клуба. Если контракт будет подписан, то "блаугране" удастся зарабатывать от 30 до 60 миллионов евро ежегодно.

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