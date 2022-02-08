Spotify станет титульным спонсором "Барселоны": подробности сделки

"Барселона" договорилась о сотрудничестве со шведской компанией Spotify, сообщает Sport.es.

По информации источника, музыкальный стриминговый сервис станет новым титульным спонсором "сине-гранатовых".

Ожидается, что сегодня стороны заключат трёхлетний контракт, который вступит в силу со следующего сезона. В рамках сделки каталонский клуб получит 280 миллионов евро.

Логотип Spotify появится на футболках игроков "Барсы". Также компания получит права на название стадиона "Камп Ноу".

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