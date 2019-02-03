Справился с задачами: отец Черышева мощно прокомментировал игру сына против "Барселоны"

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Справился с задачами: отец Черышева мощно прокомментировал игру сына против "Барселоны"

Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий рассказал, что думает о игре сына в матче 22-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:2). 

"Конечно, хотелось бы, чтобы "Валенсия" победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в "Барселоне", очень тяжело. Ничья на "Камп Ноу" - достойный результат.

Действия Дениса должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах", - сказал Дмитрий.

В текущем сезоне полузащитник участвовал в 16 матчах, отметился 2 голами и 2 ассистами.

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