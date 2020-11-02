"Спустя 16 лет вернулись". Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над "Ротором"

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"Спустя 16 лет вернулись". Акинфеев отреагировал на победу ЦСКА над "Ротором"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в инстаграме посвятил пост победе своей команды в матче 13-го тура РПЛ с "Ротором" (1:0).

Напомним, победный гол на 41-й минуте забил Алан Дзагоев.

"Спустя 16 лет вернулись за 3 очками", - написал футболист в сторис инстаграма.

Отметим, "армейцы" выиграли у "Ротора" в гостях впервые с 1 мая 2004 года. Тогда на воротах также стоял Акинфеев, которому на тот момент было 18 лет. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.

Благодаря этой победе московский клуб занял первое место в турнирной таблице РПЛ.

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