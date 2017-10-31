Сравнение достижений Рэшфорда с другими великими форвардами в его возрасте

Теги маркус рэшфордлионель мессикриштиану роналду

Сравнение достижений Рэшфорда с другими великими форвардами в его возрастеСегодня форварду английского "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду исполнилось ровно 20 лет. За 18 месяцев своей профессиональной карьеры футболист забил 26 мячей в 87 матчах за "красных дьяволов", выиграв при этом кубок Англии, кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Чего же в его возрасте добились другие великие нападающие недалекого прошлого и настоящего?

АЛАН ШИРЕР

Клуб: "Саутгемптон"

Матчей: 50

Забитых мячей: 8

Выигранные трофеи: нет

РОНАЛДО

Клуб: ПСВ

Матчей: 109

Забитых мячей: 103

Выигранные трофеи: кубок мира, кубок Бразилии, кубок Нидерландов, суперкубок Нидерландов, суперкубок Испании

ПАТРИК КЛЮЙВЕРТ

Клуб: "Аякс"

Матчей: 78

Забитых мячей: 44

Выигранные трофеи: 2 чемпионата Нидерландов, 2 суперкубка Нидерландов, кубок чемпионов, суперкубок УЕФА, межконтинентальный кубок

ТЬЕРРИ АНРИ

Клуб: "Монако"

Матчей: 78

Забитых мячей: 16

Выигранные трофеи: чемпионат Франции

РУУД ВАН НИСТЕЛРОЙ

Клуб: "Ден Босх"

Матчей: 40

Забитых мячей: 8

Выигранные трофеи: нет

УЭЙН РУНИ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Матчей: 131

Забитых мячей: 39

Выигранные трофеи: нет

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Матчей: 70

Забитых мячей: 26

Выигранные трофеи: 2 чемпионата Испании, кубок чемпионов, суперкубок Испании, молодежный чемпионат мира

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Матчей: 106

Забитых мячей: 16

Выигранные трофеи: суперкубок Португалии, кубок Англии

СЕРХИО АГУЭРО

Клуб: "Атлетико"

Матчей: 148

Забитых мячей: 57

Выигранные трофеи: 2 молодежных чемпионата мира, олимпийские игры 

ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ

Клуб: "Аякс"

Матчей: 57

Забитых мячей: 22

Выигранные трофеи: нет

МАЙКЛ ОУЭН

Клуб: "Ливерпуль"

Матчей: 99

Забитых мячей: 51

Выигранные трофеи: нет

САМУЭЛЬ ЭТО'О

Клуб: "Мальорка"

Матчей: 115

Забитых мячей: 32

Выигранные трофеи: нет

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4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
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20 Кристал Пэлас 10 4
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