Сравнительная статистика Куртуа и Наваса в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов

Новобранец мадридского "Реала" Тибо Куртуа значительно уступает до селе основному голкиперу "сливочных" Кейлору Навасу по статистическим показателям в минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Так, по информации Opta бельгиец отразил только 20 ударов и пропустил 12 голов, тогда как у костариканца 33 сейва при 13 пропущенных.

Стоит отметить, что процент отраженных мячей (62%) - это второй худший результат минувшей ЛЧ. Хуже цифры были только у кипера "Севильи" Серхио Рико (58%). Для сравнения, показатель Наваса - 71%.

Наверняка Куртуа придется несладко в борьбе за место в основе "Реала", Навас просто так не отдаст свою позицию.

Напомним, Тибо с сезона 2014/2015 был вторым голкипером АПЛ по сухим минутам после Де Хеа | soccernews.ru