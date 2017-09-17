Сражение королевских клубов: "Реал Сосьедад" готовится принять чемпиона Испании
"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид
Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Воскресная программа четвертого тура испанской Ла Лиги завершится центральным событием, в рамках которого "Реал Сосьедад" примет действующего чемпионат мадридский "Реал". Предстоящий поединок уникален тем, что клуб из Сан-Себастяьна – один из двух в чемпионате, который еще не терял очки на старте кампании.
"Сливочные" не очень здорово стартовали, потому как в двух предыдущих матчах умудрились потерять очки, сражаясь с "Валенсией" и "Леванте". И это все после фееричной победы в Суперкубке над "Барселоной" и также разгромом в дебютном туре с "Депортиво". В общем, текущая 11 позиция в турнирной таблице красноречиво об этом свидетельствует. "Реал Сосьедад" пока только радует своих фанатов. Подопечные Эусебио Сакристана пока набирают по максимуму. На старте сезона "бело-голубые" переиграли "Сельту", "Вильярреал" и "Депортиво".
Что касается состава, то тут в обеих командах есть проблемы. К продолжающему отбывать дисквалификацию Криштиану Роналду после прошлого матча прибавился и Марсело. Кроме того, в лазарете пребывают Маттео Ковачич и Карим Бензема. "Сосьедаду" же точно не помогут травмированные Рауль Навас и Карлос Мартинес.
Интересные факты противостояния "Реал Сосьедада" и "Реала":
Мадридский "Реал" выиграл 15 из последних 17 матчей против "Реал Сосьедада" во всех соревнованиях.
Последняя победа басков над "сливочными" была зафиксирована в августе 2014. Тогда в родных стенах "бело-голубые" перестреляли именитого оппонента со счетом 4:2.
Крайняя встреча в Сан-Себастьяне завершилась разгромной победой "галактикос" 3:0. Дублем отметился Гарет Бэйл и однажды расписался Асенсио.
Ориентировочные составы на игру:
Реал Сосьедад: Рульи, Одриозола, Элустондо, И. Мартинес, Родригес, Прието, Ильяраменди, Сурутуса, Янузай, Хуанми, Жозе
Реал: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Тео Эрнандес, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Иско, Асенсио
Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Реал":
Несмотря на плохой старт и отсутствия нескольких игроков стартового состава, мадридский "Реал" все же считается фаворитом. Традиционно баскский клуб очень удобен для "галактикос". Букмекеры не сомневаются в том, что победа останется за подопечнвми Зинедина Зидана, о чем свидетельствует коэффициент 1.67. В то время, как выигрыш "Реал Сосьедада" оценивается в 4.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Севилья
|4
|10
|3
|Реал Сосьедад
|4
|9
|4
|Реал Мадрид
|4
|8
|5
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|6
|Атлетик Бильбао
|4
|7
|7
|Вильярреал
|4
|6
|8
|Леванте
|4
|6
|9
|Валенсия
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
|6
|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Сельта Виго
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Малага
|4
|0
|20
|Алавес
|4
|0