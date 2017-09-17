Сражение королевских клубов: "Реал Сосьедад" готовится принять чемпиона Испании

"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Аноэта" (Сан-Себастьян)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва

Воскресная программа четвертого тура испанской Ла Лиги завершится центральным событием, в рамках которого "Реал Сосьедад" примет действующего чемпионат мадридский "Реал". Предстоящий поединок уникален тем, что клуб из Сан-Себастяьна – один из двух в чемпионате, который еще не терял очки на старте кампании.

"Сливочные" не очень здорово стартовали, потому как в двух предыдущих матчах умудрились потерять очки, сражаясь с "Валенсией" и "Леванте". И это все после фееричной победы в Суперкубке над "Барселоной" и также разгромом в дебютном туре с "Депортиво". В общем, текущая 11 позиция в турнирной таблице красноречиво об этом свидетельствует. "Реал Сосьедад" пока только радует своих фанатов. Подопечные Эусебио Сакристана пока набирают по максимуму. На старте сезона "бело-голубые" переиграли "Сельту", "Вильярреал" и "Депортиво".

Что касается состава, то тут в обеих командах есть проблемы. К продолжающему отбывать дисквалификацию Криштиану Роналду после прошлого матча прибавился и Марсело. Кроме того, в лазарете пребывают Маттео Ковачич и Карим Бензема. "Сосьедаду" же точно не помогут травмированные Рауль Навас и Карлос Мартинес.

Интересные факты противостояния "Реал Сосьедада" и "Реала":

Мадридский "Реал" выиграл 15 из последних 17 матчей против "Реал Сосьедада" во всех соревнованиях.

Последняя победа басков над "сливочными" была зафиксирована в августе 2014. Тогда в родных стенах "бело-голубые" перестреляли именитого оппонента со счетом 4:2.

Крайняя встреча в Сан-Себастьяне завершилась разгромной победой "галактикос" 3:0. Дублем отметился Гарет Бэйл и однажды расписался Асенсио.

Ориентировочные составы на игру:

Реал Сосьедад: Рульи, Одриозола, Элустондо, И. Мартинес, Родригес, Прието, Ильяраменди, Сурутуса, Янузай, Хуанми, Жозе

Реал: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Тео Эрнандес, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Иско, Асенсио

Прогноз на матч "Реал Сосьедад" – "Реал":

Несмотря на плохой старт и отсутствия нескольких игроков стартового состава, мадридский "Реал" все же считается фаворитом. Традиционно баскский клуб очень удобен для "галактикос". Букмекеры не сомневаются в том, что победа останется за подопечнвми Зинедина Зидана, о чем свидетельствует коэффициент 1.67. В то время, как выигрыш "Реал Сосьедада" оценивается в 4.5.

Богдан Архипенко

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