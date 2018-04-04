Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"

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Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"

"Милан" – "Интер"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Марко Ди Белло

Сегодня состоится матч 27 тура Серии А между "Миланом" и "Интером", который был перенесен из-за смерти капитана "Фиорентины" Давида Астори. "Милан" за это время успел вылететь из Лиги Европы, а в чемпионате страны выиграть два матча, после чего проиграть "Ювентусу", "Интер" же стал одним из клубов, который убил интригу в Серии А, притормозив "Наполи" (0:0). Клубы из Милана ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Гаттузо отстает от четвертого места, на котором как раз и расположился "Интер", на восемь очков, поэтому отчетный матч – это последний шанс для красно-черных продолжить борьбу за место в главном клубном турнире Европы. Однако даже если у "Милана" не получится совершить финальный рывок и выйти на четвертое место, стоит похвалить тренера Дженнаро Гаттузо, который пришел в команду в середине сезона и сумел вдохнуть новую жизнь в команду.

"Интер" в случае победы над "Миланом" отнюдь не гарантирует себе место в топ-4, так как его главные соперники – римские "Рома" и "Лацио" дышат в спину. Команда Спаллетти очень много очков потеряла в конце прошлого года и начале нынешнего, когда на протяжении восьми матчей не могла победить. В целом же "Интер" – это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (10 ничьих), если бы не эти потери очков, черно-синие могли бы составить конкуренции "Наполи" и "Ювентусу", однако на данный момент состав команды не позволяет вести борьбу за победу в Серии А. "Интеру" необходимо усиление состава, так как на данный момент в обойме команды фактически только 15 человек.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой  220 матчей: 78 побед у "Интера", 76 – у "Милана", 66 ничьих.

В матче первого круга "Интер" выиграл 3:2, но "Милан" после этого выбил своего сегодняшнего соперника из Кубка Италии.

"Милан" не проигрывает "Интеру" с 2012 года, если является номинальным хозяином.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди.

Прогноз на матч "Милан" – "Интер":

"Милан" находится в неплохой форме, однако и "Интер" преодолел кризис и готов дать бой команде Гаттузо. Снова начали забивать Перишич и Икарди, которые за две последние игры забили восемь голов, но если "Милан" сумеет остановить этих двух футболистов, соперник будет нейтрализован. Других вариантов в атаке у Спаллетти нет, на счету аргентинца и хорвата 33 гола из 50 общекомандных.

Букмекеры предлагают на победы "Милана" и "Интера" коэффициент 2.75, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 30 13
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