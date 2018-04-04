Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"
"Милан" – "Интер"
Стадион: "Сан-Сиро"
Начало матча: 19:30
Арбитр: Марко Ди Белло
Сегодня состоится матч 27 тура Серии А между "Миланом" и "Интером", который был перенесен из-за смерти капитана "Фиорентины" Давида Астори. "Милан" за это время успел вылететь из Лиги Европы, а в чемпионате страны выиграть два матча, после чего проиграть "Ювентусу", "Интер" же стал одним из клубов, который убил интригу в Серии А, притормозив "Наполи" (0:0). Клубы из Милана ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Гаттузо отстает от четвертого места, на котором как раз и расположился "Интер", на восемь очков, поэтому отчетный матч – это последний шанс для красно-черных продолжить борьбу за место в главном клубном турнире Европы. Однако даже если у "Милана" не получится совершить финальный рывок и выйти на четвертое место, стоит похвалить тренера Дженнаро Гаттузо, который пришел в команду в середине сезона и сумел вдохнуть новую жизнь в команду.
"Интер" в случае победы над "Миланом" отнюдь не гарантирует себе место в топ-4, так как его главные соперники – римские "Рома" и "Лацио" дышат в спину. Команда Спаллетти очень много очков потеряла в конце прошлого года и начале нынешнего, когда на протяжении восьми матчей не могла победить. В целом же "Интер" – это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (10 ничьих), если бы не эти потери очков, черно-синие могли бы составить конкуренции "Наполи" и "Ювентусу", однако на данный момент состав команды не позволяет вести борьбу за победу в Серии А. "Интеру" необходимо усиление состава, так как на данный момент в обойме команды фактически только 15 человек.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 220 матчей: 78 побед у "Интера", 76 – у "Милана", 66 ничьих.
В матче первого круга "Интер" выиграл 3:2, но "Милан" после этого выбил своего сегодняшнего соперника из Кубка Италии.
"Милан" не проигрывает "Интеру" с 2012 года, если является номинальным хозяином.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.
"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди.
Прогноз на матч "Милан" – "Интер":
"Милан" находится в неплохой форме, однако и "Интер" преодолел кризис и готов дать бой команде Гаттузо. Снова начали забивать Перишич и Икарди, которые за две последние игры забили восемь голов, но если "Милан" сумеет остановить этих двух футболистов, соперник будет нейтрализован. Других вариантов в атаке у Спаллетти нет, на счету аргентинца и хорвата 33 гола из 50 общекомандных.
Букмекеры предлагают на победы "Милана" и "Интера" коэффициент 2.75, на ничью – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|30
|59
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|30
|51
|7
|Сампдория
|30
|47
|8
|Аталанта
|30
|47
|9
|Фиорентина
|30
|47
|10
|Торино
|30
|42
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Дженоа
|30
|34
|13
|Удинезе
|30
|33
|14
|Кьево
|30
|29
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Сассуоло
|30
|29
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|30
|24
|19
|Хеллас Верона
|30
|22
|20
|Беневенто
|30
|13