Сражение на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Интер"

"Милан" – "Интер"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 19:30

Арбитр: Марко Ди Белло

Сегодня состоится матч 27 тура Серии А между "Миланом" и "Интером", который был перенесен из-за смерти капитана "Фиорентины" Давида Астори. "Милан" за это время успел вылететь из Лиги Европы, а в чемпионате страны выиграть два матча, после чего проиграть "Ювентусу", "Интер" же стал одним из клубов, который убил интригу в Серии А, притормозив "Наполи" (0:0). Клубы из Милана ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда Гаттузо отстает от четвертого места, на котором как раз и расположился "Интер", на восемь очков, поэтому отчетный матч – это последний шанс для красно-черных продолжить борьбу за место в главном клубном турнире Европы. Однако даже если у "Милана" не получится совершить финальный рывок и выйти на четвертое место, стоит похвалить тренера Дженнаро Гаттузо, который пришел в команду в середине сезона и сумел вдохнуть новую жизнь в команду.

"Интер" в случае победы над "Миланом" отнюдь не гарантирует себе место в топ-4, так как его главные соперники – римские "Рома" и "Лацио" дышат в спину. Команда Спаллетти очень много очков потеряла в конце прошлого года и начале нынешнего, когда на протяжении восьми матчей не могла победить. В целом же "Интер" – это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (10 ничьих), если бы не эти потери очков, черно-синие могли бы составить конкуренции "Наполи" и "Ювентусу", однако на данный момент состав команды не позволяет вести борьбу за победу в Серии А. "Интеру" необходимо усиление состава, так как на данный момент в обойме команды фактически только 15 человек.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 220 матчей: 78 побед у "Интера", 76 – у "Милана", 66 ничьих.

В матче первого круга "Интер" выиграл 3:2, но "Милан" после этого выбил своего сегодняшнего соперника из Кубка Италии.

"Милан" не проигрывает "Интеру" с 2012 года, если является номинальным хозяином.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Борини.

"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди.

Прогноз на матч "Милан" – "Интер":

"Милан" находится в неплохой форме, однако и "Интер" преодолел кризис и готов дать бой команде Гаттузо. Снова начали забивать Перишич и Икарди, которые за две последние игры забили восемь голов, но если "Милан" сумеет остановить этих двух футболистов, соперник будет нейтрализован. Других вариантов в атаке у Спаллетти нет, на счету аргентинца и хорвата 33 гола из 50 общекомандных.

Букмекеры предлагают на победы "Милана" и "Интера" коэффициент 2.75, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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