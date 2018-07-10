Сражение за кубок мира в одной крутой гифке

Известный футбольный ресурс Bleacherreport подготовил крутую гифку, посвященную сражениям за кубок мира.

Напомним, что уже сегодня состоится первый полуфинал Франция - Бельгия, а в среду за вторую путёвку в финал поспорят Англия и Хорватия.

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