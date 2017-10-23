Сразу четыре игрока сборной Испании завершат международную карьеру после ЧМ в России
Сразу четыре игрока сборной Испании намерены завершить международную карьеру после Чемпионата Мира в России.
По информации испанской прессы, прекратить выступления за национальную команду планируют защитник Жерар Пике (92 матча за сборную), полузащитники Андрес Иньеста (121 матч) и Давид Силва (116 матчей) и форвард Арис Адурис (13 матчей).
Напомним, Непомнящий высказался о перспективах Дзюбы в сборной России. | soccernews.ru
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