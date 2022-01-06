Сразу четыре основных игрока "Реала" вернулись после травм и коронавируса

Теги реал мадридвинисиус жуниоркарим бенземалука модричферлан менди

Сразу четыре основных игрока "Реала" вернулись после травм и коронавирусаФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" после вчерашней победы над "Алькояно" со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Короля начал подготовку к матчу против "Валенсии" в рамках 20-го тура Ла Лиги.

На сегодняшней тренировке в общую группу вернулись сразу четыре футболиста основного состава: нападающие Винисиус Жуниор после коронавируса и Карим Бензема после мелкого повреждения, а также полузащитник Лука Модрич и защитник Ферлан Менди, которых также были несущественные повреждения, из-за которых они пропустили кубковую встречу.

Ранее главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти отмечал, что эти игроки будут готовы к матчу с "Валенсией", который состоится в субботу, 8-го января. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

В данный момент в лазарете "сливочных" остаются Гарэт Бэйл, Мариано и Дани Карвахаль, который по прогнозам СМИ должен быть готов к игре с "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании 12 января. Лука Йович остается на карантине из-за положительного теста на коронавирус.

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