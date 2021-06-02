Сразу четыре представителя "Манчестер Сити" претендуют на приз игроку года АПЛ по версии футболистов

Фото: твиттер PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ по версии футболистов.

За награду поборются: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Рубен Диаш, Фил Фоден (все - "Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Отметим, что в голосовании принимали участие капитаны всех команд АПЛ.

В прошлом году награда досталась Кевину Де Брюйне. Он может повторить достижение Марка Хьюза, Алана Ширера, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, которые дважды признавались лучшими игроками сезона по версии футболистов.

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