Сразу два футболиста могут покинуть московское "Динамо"

"Динамо" планирует расстаться сразу с двумя игроками команды, сообщает "Чемпионат".

Московский клуб намерен расторгнуть контракты с полузащитниками Жоаозиньо и Кардозу.

31-летний Жоаозиньо выступает в "Динамо" с 2018 года. В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, сделав 2 голевые передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

25-летний Кардозу в нынешнем розыгрыше провел лишь 6 встреч в РПЛ, отметившись 1 голом. Соглашение футболиста с клубом действует до 2022 года.

Не пропустите: "Динамо" нацелилось на защитника сборной Греции| http://soccernews.ru