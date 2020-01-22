Сразу два футболиста могут покинуть московское "Динамо"

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Сразу два футболиста могут покинуть московское "Динамо"

"Динамо" планирует расстаться сразу с двумя игроками команды, сообщает "Чемпионат".

Московский клуб намерен расторгнуть контракты с полузащитниками Жоаозиньо и Кардозу.

31-летний Жоаозиньо выступает в "Динамо" с 2018 года. В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах, сделав 2 голевые передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.

25-летний Кардозу в нынешнем розыгрыше провел лишь 6 встреч в РПЛ, отметившись 1 голом. Соглашение футболиста с клубом действует до 2022 года.

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