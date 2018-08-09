Сразу два игрока "Барселоны" близки к переходу в "Эвертон"



Защитник "Барселоны" Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш проходят медобследования для "Эвертона", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, медосмотр проходит в Барселоне, чтобы успеть оформить трансферы до закрытия трансферного окна в Англии.

Ожидается, что "Эвертон" заплатит за 23-летнего Мину 30-35 миллионов евро, а 25-летнего Гомеша возьмет в аренду.

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