Сразу две встречи в ФНЛ перенесли на дневное время из-за мороза

Теги велес (москва)балтиканижний новгородфакел

Сразу две встречи в ФНЛ перенесли на дневное время из-за морозаСильные морозы стали причиной переноса двух матчей 29-го тура Футбольной Национальной Лиги. Встречи были запланированы на вечер среды, 10 марта.

Поскольку по прогнозу погоды ожидается, что к вечеру температура опустится до минус 20 градусов, Лига решила перенести матчи на дневное время.

Таким образом встреча "Велес" - "Балтика" начнется в14:00 по московскому времени. В это же время пройдет игра "Нижнего Новгорода" и "Факела".

В текущем сезоне ФНЛ лидируют "Крылья Советов", которые набрали 61 очко после 28 матчей. "Нижний Новгород" идет на втором месте, отставая от лидера на 2 балла.

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