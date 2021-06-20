Сразу несколько немецких клубов претендуют на Ундера

Фото: инстаграм Ундера/Автор неизвестен

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сразу три немецких топ-клуба заинтересованы в подписании турецкого футболиста "Ромы" Дженгизом Ундером,

По информации источника, в вингере сборной Турции заинтересованы "Байер", "Лейпциг" и "Айнтрахт". "Рома" в свою очередь готова расстаться с игроков за 15 миллионов евро. Также отмечается, что руководство римского клуба готово рассмотреть вариант с арендой, в которую будет включена опция выкупа Ундера.

В прошедшем сезоне Ченгиз играл в "Лестере" на правах аренды. В 9 матчах АПЛ игрок не забил ни одного гола.

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