Сразу пять ключевых игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в плей-офф к ЧМ

Сразу пять ключевых игроков мадридского "Реала" рискуют перед дерби в Ла Лиге против "Атлетико" принять участие со своими сборными в европейском плей-офф к Чемпионату Мира 2018-го года.

Так, шансы сыграть со своими национальными командами в стыковых матчах за право попасть на главный турнир четырехлетия имеют Криштиану Роналду (Португалия), Гарет Бэйл (Уэльс), Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - Хорватия) и Рафаэль Варан (Франция).

Напомним, Перес готовится взорвать трансферный рынок. | soccernews.ru