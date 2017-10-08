Сразу пять ключевых игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в плей-офф к ЧМ

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Сразу пять ключевых игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в плей-офф к ЧМСразу пять ключевых игроков мадридского "Реала" рискуют перед дерби в Ла Лиге против "Атлетико" принять участие со своими сборными в европейском плей-офф к Чемпионату Мира 2018-го года.

Так, шансы сыграть со своими национальными командами в стыковых матчах за право попасть на главный турнир четырехлетия имеют Криштиану Роналду (Португалия), Гарет Бэйл (Уэльс), Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - Хорватия) и Рафаэль Варан (Франция).

Напомним, Перес готовится взорвать трансферный рынок. | soccernews.ru

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2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
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