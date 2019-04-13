Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом

Стало известно, что несколько топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч 32-го тура Серии А против "СПАЛа".

В заявку не включены следующие игроки: Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Блейз Матюиди, Дуглас Коста, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

На матч заявлены: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Кокколо, Гоцци, Хедира, Бентанкур, Кастанос, Кавилья, Дибала, Куадрадо, Кен, Бернардески, Мавидиди.

Встреча СПАЛ - "Ювентус" пройдет 13 апреля. Начало - в 16:00 (мск).

"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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