Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом
Стало известно, что несколько топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч 32-го тура Серии А против "СПАЛа".
В заявку не включены следующие игроки: Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Блейз Матюиди, Дуглас Коста, Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
На матч заявлены: Щесны, Перин, Пинсольо, Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Кокколо, Гоцци, Хедира, Бентанкур, Кастанос, Кавилья, Дибала, Куадрадо, Кен, Бернардески, Мавидиди.
Встреча СПАЛ - "Ювентус" пройдет 13 апреля. Начало - в 16:00 (мск).
"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11