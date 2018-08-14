Сразу семь игроков "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз: это рекорд турнира

Сразу семь игроков мадридского "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз, что является рекордом турнира.

Так, в случае, если завтра "сливочные" обыграют земляков из "Атлетико", Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Карим Бензема, Иско и Тони Кроос сравняются по количеству выигранных трофеев с лидерами по этому показателю - Паоло Мальдини и Дани Алвесом.

Напомним, Модрич принял решение по своей дальнейшей карьере. | soccernews.ru