Сразу семь игроков "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз: это рекорд турнира

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Сразу семь игроков "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз: это рекорд турнираСразу семь игроков мадридского "Реала" могут выиграть Суперкубок УЕФА в четвертый раз, что является рекордом турнира.

Так, в случае, если завтра "сливочные" обыграют земляков из "Атлетико", Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Карим Бензема, Иско и Тони Кроос сравняются по количеству выигранных трофеев с лидерами по этому показателю - Паоло Мальдини и Дани Алвесом.

Напомним,  Модрич принял решение по своей дальнейшей карьере. | soccernews.ru

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