Сразу шесть футболистов "Ювентуса" пропустят матч с "Барселоной"

Шесть футболистов "Ювентуса" не сыграют с "Барселоной" в матче группового раунда Лиги Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт клуба, по причине травм матч пропустят Кьеллини, Манджукич, Маркизио, Хедира и Хёведес. Также не сыграет отбывающий дисквалификацию Куадрадо.

Поединок между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится завтра в 21:45.

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