Сразу три игрока "Арсенала" заинтересовали "Ювентус"

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Сразу три игрока "Арсенала" заинтересовали "Ювентус"

Три футболиста "Арсенала" попали в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" интересуется защитником Эктером Бельерином и хавбеками Джеком Уилшером и Месутом Озилом.

Однако этой зимой "Ювентус" не планирует подписывать никого из перечисленных футболистов.

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