Сразу три игрока "Наполи" выбыли из строя на три недели

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Сразу три игрока "Наполи" выбыли из строя на три недели

На официальном сайте "Наполи" появилась информация о том, что несколько игроков команды выбыли на три недели из-за травм. 

Следующие три недели на поле не выйду полузащитник Лоренцо Инсинье, у которого повреждены приводящие мышцы бедра. Влад Кирикеш с травмой двуглавой мышцей бедра и Амаду Дивар с поврежденной ладьевидной костью стопы.

Ближайший матч "Наполи" состоится завтра, 17 марта, против "Удинезе" в рамках 28-го тура чемпионата Италии. 

Не пропустите: Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье| http://soccernews.ru

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