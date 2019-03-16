Сразу три игрока "Наполи" выбыли из строя на три недели

На официальном сайте "Наполи" появилась информация о том, что несколько игроков команды выбыли на три недели из-за травм.

Следующие три недели на поле не выйду полузащитник Лоренцо Инсинье, у которого повреждены приводящие мышцы бедра. Влад Кирикеш с травмой двуглавой мышцей бедра и Амаду Дивар с поврежденной ладьевидной костью стопы.

Ближайший матч "Наполи" состоится завтра, 17 марта, против "Удинезе" в рамках 28-го тура чемпионата Италии.

Не пропустите: Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье| http://soccernews.ru