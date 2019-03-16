Сразу три игрока "Наполи" выбыли из строя на три недели
На официальном сайте "Наполи" появилась информация о том, что несколько игроков команды выбыли на три недели из-за травм.
Следующие три недели на поле не выйду полузащитник Лоренцо Инсинье, у которого повреждены приводящие мышцы бедра. Влад Кирикеш с травмой двуглавой мышцей бедра и Амаду Дивар с поврежденной ладьевидной костью стопы.
Ближайший матч "Наполи" состоится завтра, 17 марта, против "Удинезе" в рамках 28-го тура чемпионата Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10