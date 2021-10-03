Сразу три игрока "Реала" получили травмы и пропустят следующий матч
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Сразу три футболиста мадридского "Реала" получили травмы и пропустят следующий матч команды. Речь идет о полузащитниках Иско и Марко Асенсио, а также о форварде Мариано Диасе.
Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, у Асенсио контрактура левой ягодицы, у Иско перегружена спина, а Мариано получил удар по лодыжке на тренировке.
Сроки восстановления этих игроков не сообщаются.
Игра между "Эспаньолом" и "Реалом" пройдет сегодня. Начало запланировано на 17:15 (мск).
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