Сразу три игрока "Реала" вернулись к полноценным тренировкам

В стане мадридского "Реала", который на этой неделе из-за травмы потерял вингера Гарета Бэйла, появились и хорошие новости.

Так, вчера к полноценным тренировкам с другими игроками команды, которые не были вызваны в расположение своих национальных сборных, вернулись защитники Тео Эрнандес и Марсело, а также форвард Карим Бензема.

Напомним, "Реал" обвинил сборную Уэльса в травме Бэйла. | soccernews.ru