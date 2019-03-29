Сразу три игрока "Тоттенхэма" пропустят матч с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" понес потери перед битвой с "Ливерпулем".

Как сообщает сайт "шпор", из-за травм игру пропустят Серж Орье, Эрик Дайер и Харри Уинкс.

Поединок между клубами состоится 31 марта в 18:30 по московскому времени.

После 31 тура "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка. "Тоттенхэм" идет на третьем месте.

Читайте также: "Тоттенхэм" провёл первую тренировку на новом стадионе. | http://soccernews.ru