Сразу три игрока "Тоттенхэма" пропустят матч с "Ливерпулем"

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Сразу три игрока "Тоттенхэма" пропустят матч с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" понес потери перед битвой с "Ливерпулем".

Как сообщает сайт "шпор", из-за травм игру пропустят Серж Орье, Эрик Дайер и Харри Уинкс.

Поединок между клубами состоится 31 марта в 18:30 по московскому времени.

После 31 тура "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на два очка. "Тоттенхэм" идет на третьем месте.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
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