Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

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Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"Фото: инстаграм Нето/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, бразильский голкипер каталонской "Барселоны" Нето может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации источника, вратарь интересен "Милану", "Интеру" и "Роме".

Отмечается, что агент футболиста посетил Милан для переговоров с местными клубами. "Рома", в свою очередь, делала запрос об аренде.

Сообщается, что каталонцы готовы выслушать предложения о трансфере бразильца. 

Напомним, что Нето уже играл в итальянском чемпионате. Он выступал за "Ювентус" и "Фиорентину".

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