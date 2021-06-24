Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Фото: инстаграм Нето/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, бразильский голкипер каталонской "Барселоны" Нето может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации источника, вратарь интересен "Милану", "Интеру" и "Роме".

Отмечается, что агент футболиста посетил Милан для переговоров с местными клубами. "Рома", в свою очередь, делала запрос об аренде.

Сообщается, что каталонцы готовы выслушать предложения о трансфере бразильца.

Напомним, что Нето уже играл в итальянском чемпионате. Он выступал за "Ювентус" и "Фиорентину".

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