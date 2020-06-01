Сразу восемь клубов РПЛ принадлежат государству более чем на 50%

Стало известно, что восемь клубов чемпионата России принадлежат государству или различным правительственным организациям более чем на 50%. Об этом пишет Inkazan.

Напрямую правительству регионов принадлежат "Ахмат" и "Урал". Владельцами "Динамо" и "Локомотива" являются окологосударственные организации (ПАО "Банк ВТБ" и АО "Компания Транстелеком".

"Крылья Советов" на 73,81% принадлежат Самарской областной имущественной казне, которая напрямую связана с губернатором региона.

51% "Ростова" записан на министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области, а еще 49% - ООО "Южный капитал".

"Зенит" напрямую принадлежит АО "Газпромбанк". Общая доля государства в уставном капитале клуба - 58,26%.

ЦСКА - частный клуб, но в этом году пакет акций команды приобрел "ВЭБ.РФ". Сейчас у организации 77,63% доли в УК ЦСКА, компания на 100% принадлежит правительству России.

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