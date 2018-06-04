Срна близок к переходу в клуб Серии А

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Срна близок к переходу в клуб Серии А

Бывший защитник "Шахтёра" Дарио Срна близок к переходу в "Кальяри", сообщает Goal Italia.

По информации источника, 36-летний хорват уже находится в расположении сардинийского клуба.

Ожидается, что Срна, который является свободным агентом, заключит с "Кальяри" однолетний контракт.

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