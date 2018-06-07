Защитник "Шахтера" Дарио Срна может перебраться в Италию.

Местная пресса сообщает, что игроком интересуется руководство "Интера".

30 июня у хорвата истекает срок соглашения с "горняками" и теперь он имеет статус свободного агента.

Отметим, что Срна пропустил более 1 года из-за дисквалификации за допинг, которая заканчивается 23 августа.

Читайте: "Интер" и "Ювентус" вступили к борьбу за талантливого итальянца | soccernews.ru