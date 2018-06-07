Срна может перебраться в Италию

Теги дарио срнашахтер донецкинтер милан

Срна может перебраться в ИталиюЗащитник "Шахтера" Дарио Срна может перебраться в Италию.

Местная пресса сообщает, что игроком интересуется руководство "Интера".

30 июня у хорвата истекает срок соглашения с "горняками" и теперь он имеет статус свободного агента.

Отметим, что Срна пропустил более 1 года из-за дисквалификации за допинг, которая заканчивается 23 августа. 

Читайте: "Интер" и "Ювентус" вступили к борьбу за талантливого итальянца  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов