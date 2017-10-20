Срна может получить должность в сборной Хорватии

Защитник "Шахтера" Дарио Срна может стать тренером в сборной Хорватии, сообщают хорватские СМИ.

Наставник сборной Златко Далич хочет, чтобы Срна вошел в его штаб и помог при подготовке к стыковым матчам квалификации ЧМ-2018.

Напомним, что сборной Хорватии предстоит сыграть с Грецией.

Читайте также: Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии. | http://soccernews.ru