Срна может получить должность в сборной Хорватии
Защитник "Шахтера" Дарио Срна может стать тренером в сборной Хорватии, сообщают хорватские СМИ.
Наставник сборной Златко Далич хочет, чтобы Срна вошел в его штаб и помог при подготовке к стыковым матчам квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что сборной Хорватии предстоит сыграть с Грецией.
Читайте также: Олич вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии. | http://soccernews.ru
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