Срна может возглавить украинский клуб
Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна может возглавить один из украинских клубов.
Как сообщается, речь идет о киевском "Арсенале", который частично финансируется бизнес-структурами владельца "горняков" Рината Ахметова.
Также отметим, что президентом "Арсенала" является бывший игрок из Хорватии Ивица Пирич.
Напомним, что Срна в настоящее время отбывает дисквалификацию за применение допинга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15