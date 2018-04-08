Срна может возглавить украинский клуб

Теги шахтер донецкдарио срнаарсенал киев

Срна может возглавить украинский клуб

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна может возглавить один из украинских клубов.

Как сообщается, речь идет о киевском "Арсенале", который частично финансируется бизнес-структурами владельца "горняков" Рината Ахметова.

Также отметим, что президентом "Арсенала" является бывший игрок из Хорватии Ивица Пирич.

Напомним, что Срна в настоящее время отбывает дисквалификацию за применение допинга.

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