Срна может возобновить карьеру в сборной Хорватии

Теги хорватияшахтер донецкдарио срна

Срна может возобновить карьеру в сборной Хорватии

Защитник "Шахтёра" Дарио Срна может вернуться в сборную Хорватии, сообщает Sportske Novosti.

По сведениям издания, главный тренер "шашечных" Анте Чачич намерен уговорить 35-летнего футболиста снова поиграть за национальную команду, которая сейчас испытывает кадровые проблемы.

Напомним, что Срна решил завершить международную карьеру после Евро-2016. В составе сборной Хорватии капитан "Шахтёра" сыграл 134 матча, что является рекордным показателем.

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