Срна напомнил сборной России о футбольном долге перед Хорватией

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 между "шашечными" и сборной России напомнил сопернику о футбольном долге.

"В своё время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг. Пришло время, когда удача должна улыбнуться сборной Хорватии. Мы много сделали для этого" - сказал Срна.

Напомним, что в 2007 году в рамках отбора к Чемпионату Европы сборная Хорватии в матче без турнирной мотивации на выезде обыграла Англию, что позволило России обойти "трёх львов" и попасть на первенство континента. В итоге на Евро-2008 россияне сенсационно выиграли бронзовые медали.

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