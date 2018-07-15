Срна: "Никто и никогда не делал хорватский народ самым счастливым в мире, а вам это удалось"

Дарио Срна поддержал сборную Хорватии в преддверии финальной игры ЧМ-2018 с Францией.

"Я рад, что был и остаюсь частью этой семьи. Я горжусь тем, что ваши имена будут вписаны золотыми буквами в историю, чтобы ваш народ и ваша родина гордились вами! Спасибо за эти незабываемые дни. Мы будем помнить их до тех пор, пока будем живы. Никто и никогда не делал хорватский народ самым счастливым в мире, а вам это удалось!

Желаю удачи в сегодняшней игре! И говорю спасибо от имени всех футболистов сборной. Мы все пребываем вместе с вами и душой и сердцем. Идите своей дорогой и воплощайте общую мечту! Поверьте, вы величайшие и единственные победители в наших сердцах! Лучшие из лучших!" - написал Срна в Инстаграме.

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