Срна объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна, который вернулся в "Шахтер", завершил карьеру футболиста.

"Это моя последняя пресс-конференция в качестве игрока. Спасибо всем. Хочу сказать огромное спасибо семье, без них я бы не смог добиться такой карьеры. Я горжусь всем, что сделал", - сказал Срна.

37-летний Срна за свою карьеру выступал за "Хайдук", "Шахтер" и "Кальяри". За сборную Хорватии сыграл 134 матча и забил 22 гола. Девятикратный чемпион Украины, чемпион Хорватии, семикратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Хорватии, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА.

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