Срна подозревается в употреблении допинга
Хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна пропустил матч 9-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (0:0).
По некоторой информации, допинг-проба футболиста, возможно, показала положительный результат.
Впрочем в клубе эти слухи опровергают: "Почему Срны не было в Одессе? Единственное, что скажу: Дарио не с нами только из-за моего решения. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами", - сказал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.
Не пропустите: "Черноморец" - "Шахтер" - 0:0, "Олимпик" - "Динамо" - 1:2 (обзоры). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|8
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|2
|Шахтер Донецк
|9
|22
|3
|Ворскла
|9
|17
|4
|Верес Ровно
|9
|15
|5
|Мариуполь
|8
|14
|6
|Олимпик Донецк
|9
|13
|7
|Заря Луганск
|9
|9
|8
|Звезда Кропивницкий
|9
|8
|9
|Александрия
|9
|7
|10
|Карпаты Львов
|9
|7
|11
|Сталь Каменское
|9
|6
|12
|Черноморец Одесса
|9
|5