Срна подозревается в употреблении допинга

Теги шахтер донецкдарио срна

Срна подозревается в употреблении допинга

Хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна пропустил матч 9-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (0:0).

По некоторой информации, допинг-проба футболиста, возможно, показала положительный результат.

Впрочем в клубе эти слухи опровергают: "Почему Срны не было в Одессе? Единственное, что скажу: Дарио не с нами только из-за моего решения. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами", - сказал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Не пропустите: "Черноморец" - "Шахтер" - 0:0, "Олимпик" - "Динамо" - 1:2 (обзоры). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 8 22
2 Шахтер Донецк 9 22
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 9 8
9 Александрия 9 7
10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов