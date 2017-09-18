Срна подозревается в употреблении допинга

Хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна пропустил матч 9-го тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (0:0).

По некоторой информации, допинг-проба футболиста, возможно, показала положительный результат.

Впрочем в клубе эти слухи опровергают: "Почему Срны не было в Одессе? Единственное, что скажу: Дарио не с нами только из-за моего решения. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами", - сказал главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

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