Срна подтвердил, что приостанавливает выступления за "Шахтёр"

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Срна подтвердил, что приостанавливает выступления за "Шахтёр"

Капитан "Шахтёра" Дарио Срна выступил с официальным обращением в связи с информацией о положительной допинг-пробе.

"Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещённых препаратов, а также никогда не пытался нечестным путём получить преимущество в соревнованиях. Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с национальным антидопинговым центром Украины. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. По ходу всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая своё право на успех.

Сегодня ещё один пример, когда я докажу, что всё, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжёлому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну - сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я также воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии. Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю" - цитирует 35-летнего хорвата официальный сайт "горняков".

Не пропустите: В "Шахтере" прокомментировали положительную допинг-пробу Срны. | http://soccernews.ru

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