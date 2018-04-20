Срна покинет "Шахтёр"

Защитник "Шахтёра" Дарио Срна ближайшим летом покинет клуб, сообщают украинские СМИ.

Руководство "горняков" решило не продлевать контракт с 35-летним хорватом, истекающий по окончании сезона.

Причина такого решения - допинговый скандал, из-за которого Срна не играет с сентября прошлого года.

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